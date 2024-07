Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Nach versuchtem Einbruch in Haft

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 29.07.2024, gegen 9 Uhr hatte sich ein zunächst unbekannter Mann Zutritt in ein Anwesen in der Fischermatte in Waldkirch verschafft und ein Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht.

Als der Hauseigentümer auf den Mann aufmerksam wurde und diesen zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser in die Küche und wurde dort eingeschlossen. Dennoch gelang ihm die Flucht über ein Fenster.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

Im Rahmen der Ermittlungen des Polizeireviers Waldkirch konnte ein dringend Tatverdächtiger identifiziert und letztendlich vorläufig festgenommen werden.

Ihm können nach derzeitigem Sachstand noch mindestens vier weitere Diebstähle zugeordnet werden.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt.

Der dringend Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 47-jährigen moldauischen Staatsangehörigen handelt, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Weitere Ermittlungen dauern an.

