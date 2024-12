Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Jugendliche legen Steine auf die Gleise

Bruchsal (ots)

Freitagabend (6. Dezember) legten mehrere Jugendliche Steine auf die Gleise. Ein Zug überfuhr diese. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 21:50 Uhr legten die vier aus Rumänien und Pakistan stammenden Tatverdächtigen im Alter von 14 - 16 Jahren Steine auf die Gleise am Bahnhof Untergrombach.

Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen sich unbefugt in den Gleisbereich begaben und Steine auf den Schienenstrang legten. Der ICE 560 von München nach Karlsruhe überfuhr die Gegenstände später. Glücklicherweise kam es hierbei zu keinem Unglücksfall.

Nachdem der Zug die Örtlichkeit passiert hatte, setzten die Tatverdächtigen erneut an und legten nochmals Steine auf die Gleise. Diese wurden nicht überfahren.

Beamte der Landespolizei stellten die vier Tatverdächtigen am Tatort. Ein Tatverdächtiger konnte auf einem E-Scooter unerkannt entkommen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/ oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 -120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gegenstände auf die Gleise zu legen. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten und fahren auch außerhalb des ausgewiesenen Fahrplans. Aufgrund ihrer Beschaffenheit, können Züge selbst beim Erkennen einer Gefahr nicht sofort zum Stillstand gebracht werden. Auf die Schienen gelegte Steine eignen sich dazu, einen Zug zum Entgleisen zu bringen. Mit verheerenden Folgen für Menschen. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell