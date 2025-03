Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnung nach Zimmerbrand vorerst nicht bewohnbar

Stuttgart (ots)

- Akkus brennen in Mehrfamilienhaus

- Zwei Würgeschlangen bleiben vom Brand unversehrt

- Starke Rauchentwicklung aus Wohnung

Am Sonntagnachmittag alarmierten Anwohner gegen 16:50 Uhr die Feuerwehr Stuttgart aufgrund einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Wildgansweg in Stuttgart-Neugereut. Da zuerst von einer vermissten Person in der Wohnung berichtet wurde, alarmierte die Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an die Einsatzstelle.

Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr begaben sich über das Treppenhaus in die Wohnung. Eine Drehleiter stand vor dem Gebäude in Bereitschaft. Brennende Akkus und Mobiliar konnten mit einem Löschrohr schnell abgelöscht werden. Zwei Würgeschlangen wurden in einem nicht vom Brand betroffenen Bereich unversehrt in einem Terrarium aufgefunden. Die Bewohnerin kam kurze Zeit später zurück, während des Brandes waren glücklicherweise keine Personen in der Wohnung. Aufgrund des Brandrauchs ist die Wohnung aktuell nicht mehr bewohnbar.

Sehr hilfreich war für die Einsatzkräfte, dass Nachbarn über einen Wohnungsschlüssel und die Kontaktdaten der Bewohnerin verfügten. Zudem war eine Einsatzkraft der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart bereits bei der Alarmierung zufällig vor Ort und konnte die anrückenden Kollegen umfassend in die Situation einweisen.

Der Feuerwehr konnte gegen 18 Uhr beendet werden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschfahrzeug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Hofen: Zwei Löschfahrzeuge, ein Mannschaftstransportwagen

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

