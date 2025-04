Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

7.000 Euro Sachschaden

Künzell. Ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (01.04.). Ein 41-jähriger Bus-Fahrer befuhr gegen 15.45 Uhr die Florastraße aus Richtung Edelzell kommend in Richtung Ortsmitte. Eine 42-jährige Mazda-Fahrerin fuhr in entgegengesetzter Richtung. An einer durch geparkte Pkw entstandenen Engstelle, auf der Fahrbahn, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

45-Jährige leicht verletzt

Fulda. Eine 45-jährige Audi-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (01.04.) leicht verletzt. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 14.15 Uhr die mittlere Spur der B254 in Richtung Frankfurter Straße. Auf Höhe der Kreuzung B254/K164 musste die 45-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte der Mercedes-Fahrer nach aktuellen Erkenntnissen zu spät und fuhr auf die Audi-Fahrerin auf. Die 45-jährige wurde mit leichten Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Zeugen gesucht!

Fulda. Ein 28-jähriger Fußgänger aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (24.03.) leicht verletzt. Er war gegen 7 Uhr auf dem Gehweg der König-Konrad-Straße unterwegs und wollte die Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 37 überqueren. Nach Betreten der Fahrbahn musste er stehen bleiben, um Fahrzeuge passieren zu lassen. Ein Tesla-Fahrer, welcher die König-Konrad-Straße aus Richtung Eisenacher Straße kommend in Richtung Adenauerstraße befuhr stieß nach aktuellen Erkenntnissen gegen den auf der Fahrbahn stehenden 28-Jährigen. Der schätzungsweise circa 70 Jahre alte Tesla-Fahrer stieg aus und wollte die Polizei sowie einen Rettungswagen rufen. Nach Aufforderung des Fußgängers setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Rund eine Woche später meldete sich der Fußgänger, der erst im Nachgang seine Verletzungen bemerkte, den Verkehrsunfall bei der Polizei. Nun werden der Tesla-Fahrer sowie Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bad Hersfeld. Am Montag (31.03.), gegen 7 Uhr, wollte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus einer Parklücke in der Meisebacher Straße am Fahrbahnrand rückwärts ausparken. Dabei kollidierte er mit einem hinter ihm parkenden Mercedes-Benz. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder über die Onlinewache www.polizei.hessen.de.

Dacia nicht mehr fahrbereit

Bad Hersfeld. Am Dienstag (01.04.), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein Dacia-Fahrer aus Bad Hersfeld die L 3431 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Kohlhausen. In Höhe der Fuldabrücke kam er aus unklarer Ursache ach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er mit der vorderen linken Felge gegen den Bordstein der beginnenden Schutzplankenrampe. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 5.250 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell