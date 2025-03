Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Rollerfahrer stieß gegen sich öffnende Beifahrertür

Brühl (ots)

Sogenannte "Dooring"-Unfälle durch den "holländischen Griff" vermeiden. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (21. März) in Brühl ist ein Motorrollerfahrer (46) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen soll der 46-Jährige gegen 15 Uhr mit seinem Motorroller auf der Pingsdorfer Straße in Fahrtrichtung Bonnstraße gefahren sein. Aufgrund der kommenden Bahnüberführung und der dortigen geschlossenen Schranken sei es hier zu einem Rückstau gekommen. Der Rollerfahrer soll dann rechts über den dort befindlichen Parkstreifen an den haltenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein, um auf das naheliegende Tankstellengelände einzubiegen. Als die Beifahrerin (13) eines der haltenden Fahrzeuge ihre Fahrzeugtür geöffnet habe, soll der Zweiradfahrer mit dem Türrahmen zusammengestoßen und gestürzt sein. Hierbei habe er sich die leichten Verletzungen zugezogen. Die alarmierten Polizisten nahmen den Unfall auf und fertigten eine Verkehrsunfall-anzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät, die Fahrertür mit der rechten Hand und die Beifahrertür mit der linken Hand zu öffnen. Bei dieser Variante, die auch der "holländische Griff" genannt wird, dreht sich der Oberkörper automatisch in Richtung Fahrbahn und man erkennt eher einen von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmer.

Vor dem Aussteigen sollten auch alle Insassen - insbesondere Kinder - zur Vorsicht aufgerufen werden. Wer hier die Tür langsam öffnet und dabei den Außenspiegel im Blick behält, vergrößert so Stück für Stück seinen Wahrnehmungsbereich. Zudem werden dadurch die Heranfahrenden auf diese Situation aufmerksam.

Für Zweiradfahrer gilt: Halten Sie einen entsprechenden Sicherheitsabstand zu parkenden oder haltenden Fahrzeugen. (ua)

