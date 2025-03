Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250321-2: Polizisten stellen Betrüger noch in Tatortnähe

Brühl (ots)

Beute sichergestellt

Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin haben Polizisten am Donnerstagabend (20. März) in Brühl zwei Tatverdächtige (22, 30) kontrolliert. Ihnen wird vorgeworfen, zuvor in einem nahegelegenen Baumarkt hochwertige Werkzeuge und weitere Waren durch ein Betrugsdelikt erbeutet zu haben.

Laut ersten Informationen soll der 22-Jährige gegen 18 Uhr in dem an der Lise-Meitner-Straße gelegenen Baumarkt gewesen sein. Die aufmerksame Zeugin erkannte den Mann sofort. Er hatte nämlich bereits mehrfach in dem Baumarkt mit gestohlenen Debitkarten Waren in seinen Besitz gebracht. Die Angestellte beobachtete, wie der Verdächtige erneut hochwertige Waren zur Kasse brachte und dort nach mehreren fehlgeschlagenen Zahlversuchen mit einer weiteren Karte bezahlte. Bevor die alarmierten Polizisten eintrafen, hatten sich die Tatverdächtigen mit ihrem Auto bereits vom Baumarktgelände entfernt. Mit einer detaillierten Personenbeschreibung und dem Kennzeichen des Täterfahrzeugs ausgestattet, fahndeten die Polizisten umgehend im Nahbereich - mit Erfolg! Auf einem Tankstellengelände an der Rheinstraße erkannten die Beamten das gesuchte Auto und kontrollierten die anwesenden Personen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Debitkarten, Werkzeuge sowie Motoröle und stellten diese sicher.

Die Uniformierten fertigten eine Strafanzeige. Der 22-Jährige und sein mutmaßlicher Komplize müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des Betruges verantworten. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (jcs, he)

