Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250320-3: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Pulheim (ots)

Beamte des Verkehrskommissariats ermitteln

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (19. März) in Pulheim-Stommeln sind vier Fahrzeuginsassen (12, 68, 80, 86) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten zwei Verletzte in ein Krankenhaus. Zwei Unfallbeteiligte suchten selbstständig einen Arzt auf.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der 80-Jährige gegen 13 Uhr mit einer Beifahrerin (86) in einem Kia auf der Landesstraße (L) 93 Höhe Pulheim-Stommeln gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Kiafahrer in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geraten. Dabei habe der entgegenkommende Fahrer (68) eines BMW, in dem auch die 12-Jährige saß, noch versucht, nach rechts auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. (jcs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell