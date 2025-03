Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: +++ Mehrere Festnahmen aufgrund des Verdachts des Einfuhrschmuggels von Betäubungsmitteln auf Schiffen +++

Oldenburg (ots)

+++ Gemeinsame Presseerklärung der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg, des Zollfahndungsamts Hannover, und der Staatsanwaltschaft Oldenburg +++

In den Morgenstunden des 03.03.2025 konnten durch Spezialkräfte des LKA Niedersachsen und der ZKI Oldenburg mehrere Personen festgenommen werden, die im Verdacht stehen, größere Mengen Kokain über den Seeweg nach Deutschland eingeführt zu haben. Im Zuge vorangegangener Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) der ZKI Oldenburg und des Zollfahndungsamt Hannover erhärtete sich der Verdacht, dass an einem Massengutfrachter im südamerikanischen Ausland eine größere Menge Kokain deponiert wurde und dieses vermutlich am Zielort Brake geborgen werden sollte. Tatsächlich begaben sich nach bisheriger Erkenntnislage in der Nacht zum 03.03.2025 drei Taucher ins Wasser um das Betäubungsmittel zu bergen. Kurze Zeit später konnte der Zugriff durch Spezialkräfte erfolgen und sechs Personen, darunter auch die Taucher festgenommen werden. Zudem erfolgten mehrere Wohnungsdurchsuchungen. Die weiteren Maßnahmen führten zum Auffinden von mehreren Drogenpaketen, welche eine Gesamtmenge von 280 kg Kokain aufwiesen. Die Pakete wurden am Rumpf des Schiffes festgestellt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter von 38 - 65 Jahren verschiedener Nationalitäten (rumänisch, albanisch, kolumbianisch). Die Beschlagnahme einer solchen Menge Kokain, welches auf diese Art und Weise geschmuggelt wurde und die mit unmittelbaren Festnahmen der Tatverdächtigen einhergeht, stellte sich als bisher einmalig heraus. Zur Zeit werden die Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt. Für vier der sechs Personen wurden bereits Haftbefehle verkündet. Mit den weiteren Entscheidungen ist im Laufe des morgigen Tages zu rechnen. Die weiteren Ermittlungen, welche unter der Leitung der StA Oldenburg geführt werden, dauern an.

Original-Content von: Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell