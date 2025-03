Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250320-1: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch

Pulheim (ots)

Unbekannter hebelte an Haustür

Mit Lichtbildern fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach einem Unbekannten, der an einem Freitagabend (31. Mai 2024) versucht haben soll, in ein Mehrfamilienhaus in Pulheim-Geyen einzubrechen. Laut derzeitigem Kenntnisstand soll der etwa 180 Zentimeter große und schlanke Täter zur Tatzeit kurze Haare und eine auffällige Tätowierung auf dem rechten Handrücken gehabt haben. Er war mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und hellen Sportschuhen mit dunkler Verzierung bekleidet. Er führte ein helles Mountainbike mit Schutzblechen sowie einen Rucksack bei sich.

Lichtbilder des Mannes sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/161891

Hinweise zum Tatverdächtigen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Eine Kamera filmte den Unbekannten gegen 17.30 Uhr vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses an der Von-Frentz-Straße. Dort reiste der Unbekannte mit dem Fahrrad an und versuchte, mit einem länglichen Gegenstand die Hauseingangstür aufzuhebeln. Kurze Zeit später flüchtete er in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell