Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250319-1: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bedburg (ots)

Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss unterwegs

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag (18. März) in Bedburg sind zwei Autoinsassinnen (5, 40) leicht verletzt worden. Rettungskräfte versorgten beide noch vor Ort.

Laut ersten Informationen soll die 40-Jährige zusammen mit ihrer 5 Jahre alten Tochter gegen 16.30 Uhr in einem VW auf der Neusser Straße aus Richtung Lindenstraße in Richtung Wiesenstraße gefahren sein. Sie sei nur mit geringer Geschwindigkeit gefahren, da sich auf Grund einer Ampel an der Wiesenstraße ein Rückstau gebildet hatte. Der Fahrer (42) eines Renault soll dann hinten auf ihr Fahrzeug aufgefahren sein. Dabei verletzten sich die 40-Jährige und ihre Tochter leicht. Alarmierte Polizisten stellten bei dem 42-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Er schwankte beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Ein Arzt entnahm in einem Krankenhaus Blutproben und eine Fachfirma schleppte das Auto des Mannes ab. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

