POL-REK: 250318-1: Einbruch in Werkstatt

Frechen (ots) - Schwerverletzter in Klinik behandelt Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad am Freitagnachmittag (14. März) in Frechen ist der Zweiradfahrer (27) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in eine Klinik. Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (24) eines Mercedes gegen 15.30 Uhr auf der Alfred-Nobel-Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße unterwegs ...

mehr