Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250317-4: Motorradfahrer stürzt nach Kollision mit Auto

Frechen (ots)

Schwerverletzter in Klinik behandelt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad am Freitagnachmittag (14. März) in Frechen ist der Zweiradfahrer (27) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in eine Klinik.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (24) eines Mercedes gegen 15.30 Uhr auf der Alfred-Nobel-Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße unterwegs gewesen sein. In Höhe der Einmündung zur Maybachstraße habe der Autofahrer sein Fahrzeug gewendet, um zurück in Richtung Bonnstraße zu fahren. In diese Richtung sei auch der Motorradfahrer auf der Alfred-Nobel-Straße unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. In Folge des Sturzes zog sich der 27-Jährige schwere Verletzungen zu.

Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 16.15 Uhr ab. Sie dokumentierten die Unfallspuren, hielten Zeugenaussagen fest und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell