Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250317-3: Zwei Einbrüche in Häuser - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Kriminalpolizei sicherte Spuren

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Zeitraum von Freitagvormittag (14. März) bis Samstagmittag (15. März) in zwei Einfamilienhäuser in Kerpen eingebrochen sein sollen. In einem Fall sollen sie Münzen entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen Freitag, 10.15 Uhr und Samstag, 13.30 Uhr sollen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Haagstraße eingebrochen sein. Alarmierte Polizisten stellten Hebelspuren an Türen, eine eingeschlagene Scheibe und zahlreiche durchwühlte Räume im Haus fest. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am Freitag zwischen 18 Uhr und 23 Uhr sollen Unbekannte in der Nähe der Jules-Verne-Straße eine Kellertür an einem Haus aufgebrochen haben. Sie sollen den Keller durchwühlt und Münzen entwendet haben.

In beiden Fällen fertigten alarmierte Polizisten Strafanzeigen und weitere Beamte sicherten Spuren. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell