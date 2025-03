Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250314-3: Einbrüche in zwei Häuser - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter entwendeten in einem Fall Schmuck und Bargeld

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Dienstag (11. März) und Donnerstag (13. März) in Einfamilienhäuser in Elsdorf und in Erftstadt eingebrochen sein sollen. In Elsdorf ist die genaue Beute noch Gegenstand der Ermittlungen. In Erftstadt sollen die Unbekannten mit Schmuck und Bargeld geflüchtet sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Täter in Elsdorf zwischen Dienstag, 8.30 Uhr und Donnerstag, 18.45 Uhr das Kellerfenster eines Hauses am Mansfelder Weg aufgehebelt und das gesamte Haus durchwühlt haben.

In Erftstadt sollen die Unbekannten am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 20.30 Uhr mehrere Räume eines Hauses an der Moselstraße durchwühlt haben. Die Bewohner stellten bei ihrer Rückkehr offenstehende Türen und ein geöffnetes Fenster fest. Die Art und Weise, wie die Täter in Haus gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

