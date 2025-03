Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250313-4: Einbruch in Juwelier - Ermittler suchen Zeugen

Brühl (ots)

Täter flüchteten mit dunklem 3er BMW

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei bislang unbekannten Personen. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag (13. März) im Brühler Stadtzentrum in einen Juweliergeschäft eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge habe gegen 3.25 Uhr drei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die aus einem Juwelier an der Uhlstraße herausgelaufen, in einen schwarzen 3er BMW gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Giesler Galerie davongefahren sein sollen.

Hinweise zu den Tätern, dem Fluchtfahrzeug oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter einen Rollladen vor der Eingangstür hochgedrückt und die dahinter befindliche Tür mit Glaselement eingeschlagen haben. Ihre Beute sollen sie in den Kofferraum des BMW geworfen haben.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug ein. Weitere Beamte befragten den Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. Noch in der Nacht führten Kriminalbeamte eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort durch. (hw)

