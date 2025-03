POL-REK: 250314-1: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Brühl (ots) - Täter flüchteten mit dunklem 3er BMW Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei bislang unbekannten Personen. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag (13. März) im Brühler Stadtzentrum in einen Juweliergeschäft eingebrochen zu sein. Ein Zeuge habe gegen 3.25 Uhr drei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die aus einem Juwelier an der Uhlstraße herausgelaufen, in einen schwarzen ...

