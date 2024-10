LPI-NDH: Zwei Menschen bei Brand verletzt

Dingelstädt (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in Dingelstädt, in der Straße Siedlung. Aus bislang ungeklärter Ursache gab es in einem dortigen Anbau, welcher in der Vergangenheit als Gewerbeeinheit genutzt worden sein soll, eine Explosion die in der Folge zum Brandausbruch führte. Die Bewohner mussten ...

