LPI-NDH: Tasche und Rucksack aus Pkw entwendet

Mühlhausen (ots) - Nach dem besonders schweren Fall eines Diebstahls, welcher sich in Mühlhausen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Tatzeit zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Straße Lindenhof. Der oder die Täter erbeuteten diverse Baumaschinen des Herstellers Hilti aus einer Werkhalle. Außerdem wurde ...

