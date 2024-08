LPI-EF: Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - In Erfurt scheiterte ein Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag an einem Bürofenster. Der Täter versuchte sich mittels eines unbekannten Werkzeugs an einem Fenster. Nachdem er an diesem einen Schaden von etwa 300 Euro hinterließ und es dennoch nicht geöffnet bekam, gab er auf und flüchtete. Donnerstagmorgen wurde die Polizei informiert, welche vor Ort kam und die Ermittlungen wegen des besonders ...

mehr