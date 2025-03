Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250318-2: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Täter erbeuteten Münzen

Die Polizei fahndet nach zwei Männern mit kurzen, schwarzen Haaren, die am Montagabend (17. März) in ein Einfamilienhaus in Erftstadt-Dirmerzheim eingebrochen sein sollen. Einer soll etwa 185 Zentimeter groß und korpulent, der andere etwa 160 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Der Größere soll eine schwarze Tasche bei sich getragen haben. Beide sollen dunkle Jogginganzüge getragen und Münzen sowie Fotokameras entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Nachbarn die Männer gegen 17.25 Uhr auf dem Grundstück vor dem Haus an der Remigiusstraße bemerkt haben. Sie sollen sich in Richtung Landstraße entfernt und nach wenigen Metern losgerannt sein. Bereits kurze Zeit vor dem Einbruch wäre Anwohnern eine silberne A-Klasse im Bereich der Remigiusstraße aufgefallen. Kurz nach der Tat sei das Fahrzeug im Bereich der Straße "Zeusgraben" erneut aufgefallen. Alarmierte Polizisten stellten Hebelspuren an einem Fenster fest. Im Gebäude fanden sie mehrere durchwühlte Räume vor. Sie leiteten umgehend eine Fahndung ein, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

