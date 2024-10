POL-GT: Einbruch am Bosfelder Weg in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Zwischen Freitag (04.10., 08.00 Uhr) und Sonntag (06.10., 10.00 Uhr) sind bislang unbekannte Einbrecher in ein Haus an der Straße Im Erlei eingebrochen. Die Täter hebelten an verschiedenen Stellen und des Hauses. Letztendlich gelangten sie über ein Fenster hinein. Ersten Angaben nach verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu ...

