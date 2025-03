Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250319-2: Unbekannte brachen mehrere Handwerkerfahrzeuge auf

Elsdorf (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In Elsdorf haben in der Nacht zu Dienstag (18. März) Unbekannte mehrere Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. In allen Fällen hinterließen die Täter starke Beschädigungen an den Autos.

In Berrendorf schlugen die Täter jeweils bei einem geparkten Fahrzeug in der Grouvener Straße und der Kerpener Straße zu. Beide Tatzeiträume liegen nach Aussage der Geschädigten zwischen 16.30 Uhr und 6.30 Uhr. An dem Ford Transit und einem Fiat schlugen die Unbekannten das Fenster der Beifahrerseite ein. Die Fahrzeugnutzer fanden ihre durchwühlten Autos mit offenstehenden Heck- und Seitentüren vor.

In Heppendorf versuchten die Täter, die Schiebetür eines Mercedes Vito, der in der Straße "Am Weiher" abgestellt war, in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Täter nicht, in das Fahrzeuginnere zu gelangen.

Bei einem weiteren Vito in Grouven schafften es die Täter, die seitliche Schiebtür aufzuhebeln und Werkzeuge aus dem Auto zu entwenden. Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass die Täter sich gegen 1 Uhr an dem geparkten Auto auf dem Brockendorfer Weg zu schaffen gemacht haben.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zu den angegebenen Zeitpunkten und Tatorten nehmen die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein.erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell