Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe aktiv

Letmathe (ots)

Eine 80 Jahre alte Dame aus Nachrodt wurde beim Einkaufen an der Hagener Straße bestohlen. Das gesamte Portemonnaie mit Bargeld und Karten wurde entwendet, die Polizei warnt vor Taschendieben und rät zur Vorsicht. Die Tat geschah am Mittwochmittag zwischen 12:30-12:45 Uhr, Hinweise nimmt die Wache in Letmathe entgegen. (lubo)

