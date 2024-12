POL-MK: Lagerhalle im Visier

Menden (ots) - Zwischen Freitagabend und Mittwochmorgen wurde versucht, die Tür eines Geschäftes am Westwall aufzubrechen. Die Polizei dokumentierte Hebelspuren. Am Mittwoch haben die Taschendiebe wieder zugegriffen. Ihr Opfer war diesmal eine 86-jährige Kundin eines Discounters an der Unteren Promenade. Gegen 10 Uhr hielt sie sich in den Markt auf und verwahrte ...

