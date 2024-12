Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach falschem Krankenkassen-Mitarbeiter - Seniorin bestohlen

Menden (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der sich als AOK-Mitarbeiter ausgegeben und eine Seniorin bestohlen hat. Der Mann klingelte im vergangenen Mai an der Tür einer 86-jährigen Seniorin in Menden und behauptete, er komme von der Krankenkasse. Die Seniorin ließ ihn in die Wohnung und wurde angewiesen, sich im Schlafzimmer hinzulegen. Nach einiger Zeit kam der Seniorin das Ganze komisch vor, sie schaute nach dem Fremden, der verschwunden war - und zwar mit ihrem Schmuck, Geldbörse, diversen Ausweisen und einer Bankkarte. Mit der ging der Täter postwendend an einen Geldautomaten und hob Geld ab. Von diesem Automaten stammt das Foto, mit dem die Polizei nun auf Beschluss des Amtsgerichts öffentlich fahndet. Das Foto ist zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/153867 . Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann, der auf 1,75 Meter Körpergröße geschätzt wurde und damals kurze, dunkelblonde Haare hatte. Hinweise bitte unter Telefon 02373/9099-0 oder jede andere Polizei-Dienststelle. (cris)

