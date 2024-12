Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme, Tätersuche und Dieseldiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Ingewahrsamnahme nach Randale

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei gegen 5 Uhr ein laut umherschreiender 21 Jahre alter Plettenberger gemeldet, der Am Westhang für Aufsehen sorgt. Wegen des Plettenbergers gab es bereits mehrere Anrufe, er sollte nun in Gewahrsam genommen werden. Gegenüber den Beamten zeigte er wenig Einsicht und lief zunächst davon. Als er wenige Meter weiter gestellt wurde, beleidigte er die Beamten. Bei Durchführung der Ingewahrsamnahme leistete er zudem Widerstand, ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Nun erwartet den Plettenberger ein Strafverfahren, er konnte nach Beruhigung wieder entlassen werden.

Tätersuche nach Faustschlag

Ein 77 Jahre alter Lüdenscheider wurde am Mittwochvormittag um 10:15 Uhr an der Knapper Straße von einem unbekannten Mann geschlagen. Der Mann hatte zuvor die Frau des Lüdenscheiders verbal beleidigt, als man die Straße passierte, danach folgte der Faustschlag gegen den Kopf des Lüdenscheiders, welcher zu Boden fiel und später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Zu den weiteren umständen ermittelt die Polizei. Es werden zeugen gesucht, die den Tatverdächtigen gesehen haben. Demnach solle es sich um einen 170-175cm großen stämmigeren Mann handeln, der einen schwarzen Bart und schwarze Haare trug. Er sprach zudem Türkisch und ging danach in Richtung Lessingstraße davon. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

Dieseldieb

Am Rastplatz Schwiendahl an der Sauerlandlinie wurde in der Nacht zum Mittwoch einem Lkw-Fahrer der Dieselkraftstoff abgepumpt. Der Fahrer meldete sich am Morgen bei der Polizei, weil ihm rund 250 Liter Kraftstoff fehlten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell