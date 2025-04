Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Lauterbach

Auffahrunfall Am 03. April gegen 12:15 Uhr befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Focus die Kreisstraße von Rudlos herkommend in Richtung Bundesstraße. Im Einmündungsbereich zur Bundesstraße musste die 44-jährige verkehrsbedingt ihren Wagen anhalten. Ein nachfolgender 39-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda Superb auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Am Ford entstand Sachschaden von 2.700 EUR.

Breitenbach a. Herzberg

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Am 03.04.2025, 11:18 Uhr, befuhr der Fahrer eines PKW der Marke Skoda Roomster die Hatteröder Straße ortseinwärts und wollte in die Einmündung Mühlberg nach links abbiegen. Die geschädigte Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Mühlberg und wollte nach rechts auf die Hatteröder Straße abbiegen. Sie wartete bis der Skoda Roomster Fahrer seinen Abbiegevorgang abgeschlossen hat. Der Fahrer bog mit seinem PKW in einem zu engem Bogen nach links ab übersah die wartende betroffene Fahrerin und berührte sie mit ihrem Fahrzeug. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hünfeld

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Im Zeitraum vom 02.04.2025 17:00 Uhr bis 03.04.2025 09:00 Uhr kam es in der Kreuzbergstraße in Hünfeld zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein dort am Fahrbahnrand abgestelltes schwarzes Cabriolet wurde vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW auf der linken Seite beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000EUR. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefonnummer 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell