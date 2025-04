Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bebra - Am Freitag (04.04.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Eisenacher Straße. In Höhe Hausnummer 30 streifte der Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen Lkw gehandelt haben. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, Tel. 06623 /937-0 oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, PHK Eberhardt

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell