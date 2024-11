Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Streit wegen Keksen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Samstag (09.11.2024) kam es zu einer Sachbeschädigung in einem Cafe in der Konrad-Adenauer-Allee.

Gegen 23.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 32- und 38-jährigen Männern und einem Mitarbeiter des Cafes. Daraufhin beschädigten die beiden Männer Gegenstände in dem Cafe und flüchteten. Hierbei stoppten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die Männer und übergaben sie an die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden 32 und 38 Jahre alten Männer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell