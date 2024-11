POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (08.11.2024) kam es zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung in der Dominikanergasse. Eine 69-jährige Bewohnerin erlitt, ersten Erkenntnissen zufolge, eine Rauchgasvergiftung. Gegen 20.00 Uhr teilten Passanten eine Rauchentwicklung aus der Wohnung mit. Die Feuerwehr löschte den Brand und brachte die 69-Jährige aus der Wohnung. Der Brand wurde nach derzeitigen Erkenntnissen durch ...

