Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Am Freitag, 04. April 2025 gegen 21:43 Uhr ereignete sich zwischen einem alkoholisierten Radfahrer und einem PKW ein Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger aus Fulda befuhr mit seinem PKW die Straße Am Kleegarten in Fulda und setzte zu einem verbotswidrigen Wendemanöver an. Ein nachfolgender 37-jähriger Radfahrer, ebenfalls aus Fulda, bemerkte dies zu spät und fuhr auf das wendende Fahrzeug auf. Dabei entstand jeweils leichter Sachschaden. Der Radfahrer wurde herbei leicht verletzt und ambulant behandelt. Aufgrund des nicht unerheblichen Alkoholisierungsgrades des Radfahrers wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Polizeistation Fulda, PHK Klimek

