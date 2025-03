POL-HRO: Polizeieinsatz an Schweriner Schule (Abschlussmeldung)

Rostock (ots) - Am gestrigen Sonntag, 9. März, wurde die die Rostocker Polizei gegen 22:45 Uhr durch einen Anwohner auf zwei Personen aufmerksam, die sich augenscheinlich an einem Baustellencontainer in der Mathias-Thesen-Straße im Stadtteil Reutershagen zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizei konnte einer der beiden Tatverdächtigen vor Ort angetroffen werden, flüchtete jedoch über das benachbarte ...

mehr