Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Täter brechen zwei Transporter auf und entwenden Werkzeug

Leichlingen (ots)

Gestern Morgen (25.02.) nahm die Polizei zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen im Leichlinger Stadtgebiet auf. Zunächst wurden die Polizisten, gegen 07:10 Uhr, in die Friedensstraße gerufen. Ein Transporter der Marke Nissan wurde durch unbekannte Täter massiv beschädigt und aufgebrochen. Aus der Ladefläche entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen mehrere Werkzeuge und Maschinen mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich. Zuletzt wurde das Fahrzeug am Vortag (24.02.), gegen 17:00 Uhr, durch den Mitarbeiter der Handwerkerfirma in einem ordnungsgemäßen Zustand geparkt und verschlossen.

Rund zwei Stunden später wurde die Polizei zu einem weiteren Diebstahl aus einem Transporter gerufen, der bei Eintreffen der Beamten am rechten Fahrbahnrand der Kirchstraße geparkt stand. Laut Angaben des Firmenmitarbeiters stellte er den grauen Ford Transit am Vortag (24.02.), gegen 18:00 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Brückenstraße ab und bemerkte den Diebstahl erst nach dem Umsetzen des Fahrzeuges.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Schiebetüren des Transporters und entwendeten insgesamt vier Werkzeugkoffer inklusive diverser elektronischer Werkzeuge. Der Gesamtwert wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu diesen Taten geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

