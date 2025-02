Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Eine Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall in der Ausfahrt eines Discounters

Burscheid (ots)

Gestern Vormittag (25.02.) ist es im Bereich der Straße Dünweg (B 51) in Hilgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde und hoher Sachschaden entstanden ist.

Ein 71-jähriger Leichlinger ist mit seinem Pkw der Marke Kia aus der Ausfahrt eines Discounters nach links in die Straße Dünweg in Fahrtrichtung Wermelskirchen eingefahren.

Dabei missachtete er nach jetzigem Ermittlungsstand die Vorfahrt eines 66-jährigen Wermelskircheners, der mit seinem Pkw der Marke Subaru auf der B 51 geradeaus, aus Richtung Wermelskirchen kommend, in Fahrtrichtung Burscheid unterwegs war. Der Leichlinger gab in einer ersten Anhörung an, dass der herannahende Subaru den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts gesetzt hätte und er deswegen davon ausgegangen war, dass dieser auf den Parkplatz des Discounters abbiegen wolle.

Die Beifahrerin im Fahrzeug des Unfallverursachers, eine 66-jährige Leichlingerin, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 50.000 Euro geschätzt. (ct)

