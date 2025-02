Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis fährt nicht zugelassenes Fahrzeug

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (24.02.) wurden Polizeibeamte des Verkehrsdienstes gegen 13:45 Uhr auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam, das auf der Bensberger Straße in Richtung Schnabelsmühle fuhr. Da eine Abfrage der angebrachten Kennzeichen ergab, dass diese nicht zu dem betroffenen Pkw gehören, entschieden sich die Polizisten dazu, den Fahrer nach kurzer Verfolgung in der Hauptstraße anzuhalten.

Während der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten erkennen, dass die Siegel augenscheinlich von einem anderen Kennzeichen entfernt und nachträglich auf das vorhandene Kennzeichen aufgeklebt wurden. Das Fahrzeug, ein schwarzer Fiat, ist derzeit nicht zugelassen und hat keinen Versicherungsschutz. Zudem ist der 55-jährige Fahrer aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus konnten die Polizisten sowohl einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, als auch weitere Auffälligkeiten feststellen, die auf einen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum hinweisen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Bergisch Gladbacher ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Ein Drogenvortest war aufgrund seines Zustandes nicht möglich.

Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde der 55-Jährige wenig später in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, welches er im Anschluss wieder verlassen konnte. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. (ch)

