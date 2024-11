Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Kripo ermittelt zu mehreren Einbrüchen und sucht Zeuginnen und Zeugen

Kreis Viersen (ots)

Bereits am 01. November wurde der Polizei ein Einbruch in ein Reihenendhaus mit mehreren Wohnungen auf der Linsellesstraße in Schiefbahn angezeigt. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf. Im Innern öffneten sie gewaltsam die Eingangstür zu zwei Wohnungen und durchsuchten diese. Auch mehrere Kellerabteile brachen der oder die Täter auf. Was genau die Einbrecher in der Summe stahlen, steht noch nicht fest. Allerdings entwendeten sie einen schwarzen Audi A1 Sportback mit KK-Kennzeichen. Den Schlüssel stahlen die Einbrecher aus einer der Wohnungen. In Nettetal-Leuth, auf der Heronger Straße, brachen Unbekannten zwischen dem 30. Oktober und dem 04.November in ein Haus ein und stahlen nach ersten Feststellungen einen Laptop. Wie die Einbrecher ins Haus gelangten, steht noch nicht fest. Auf der Dickerheide in Willich hebelte ein unbekannter Einbrecher gegen 18.30 Uhr ein rückwärtiges Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Hier wurde er vermutlich durch den eintreffenden Eigentümer gestört und flüchtete. Ob der Einbrecher etwas stahl, steht noch nicht fest. In allen Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 2 und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige. Insbesondere fragen die Ermittler nach Hinweisen auf den Verbleib des in Grefrath gestohlenen Audi A 1. Hinweise bitte an die 02162/377-0. /wg (960)

