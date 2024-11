Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt- Polizei ermittelt zur Ursache

Viersen (ots)

Am 4. November 2024 um 13:35 Uhr wurde ein Polizei-Team zu einem Unfallort an der Kreuzung Hohlstraße/Gladbacher Straße in Viersen gerufen. Dort hatte ein 44-jähriger Mann, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, einen Unfall mit einem 28-jährigen Autofahrer aus Viersen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Radfahrer an der Einmündung zur Hohlstraße in den Kreisverkehr ein, der Autofahrer fuhr hinter dem Radfahrer. Als der 44-jährige Mönchengladbacher den Kreisverkehr zur Gladbacher Straße wieder verlassen wollte, kam es beim Abbiegen zur Kollision zwischen Radfahrer und Autofahrer. Dabei fuhr der Pkw auf das Fahrrad auf. Ob der Radfahrer ein Handzeichen gezeigt hat oder nicht, ist derzeit noch unklar und die Polizei ermittelt weiter. Wenn Sie den Unfall beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an das Verkehrskommissariat. Wir weisen grundsätzlich darauf hin, dass bitte alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten. Dies schützt nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmenden. Bitte beachten Sie, wenn Sie ein Fahrrad überholen, auf den vorgeschriebenen Seitenabstand. /fl (957)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell