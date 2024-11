Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Jugendlicher Radfahrer missachtet Vorfahrt auf Parkplatz - leicht verletzt

Tönisvorst (ots)

Am 4. November gegen 9:50 Uhr wurde die Polizei zum Parkplatz an der Corneliusstraße in Tönisvorst gerufen. Dieser gehört zu dem dortigen Schulgelände. Dort sollte ein 17-jähriger Radfahrer von einem Pkw erfasst worden sein, wobei sein Fuß zwischenzeitlich unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Ein Rettungswagen wurde ebenfalls alarmiert.

Der 17-Jährige Tönisvorster fuhr auf einen Radweg, der direkt mit dem Parkplatz verbunden ist. Dort achtetet er nicht auf den fließenden Verkehr und fuhr auf den Parkplatz . Der 84-jährige Tönisvorster, der mit seinem Pkw auf dem Parkplatz unterwegs war, fuhr zwar sehr langsam, konnte dennoch nicht rechtzeitig stoppen, da der Radfahrer plötzlich vor ihm auftauchte. Der 17-Jährige stürzte nach der Kollision und wurde dabei leicht verletzt. /fl (956)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell