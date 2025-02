Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Alkoholisierter Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Overath (ots)

Am Sonntag (23.02.) fiel Polizeibeamten gegen 10:30 Uhr ein Mann auf, der an einer Tankstelle in der Straße Burghof mit deutlichen Ausfallerscheinungen seinen Einkauf tätigte. Als der Mann anschließend mit diversen alkoholischen Getränken zurück zu seinem Fahrzeug ging und auf der Fahrerseite einstieg, entschieden sich die Polizisten dazu, ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Als die Beamten den 47-jährigen Overather mit ihren Eindrücken konfrontierten, räumte dieser ein, bereits vor der Fahrt zur Tankstelle Alkohol konsumiert zu haben. Er erklärte sich mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von rund 1,3 Promille.

Der Beschuldigte wurde daraufhin zur Polizeiwache Overath / Rösrath gebracht, wo ihm wenig später eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Polizeiwache wieder verlassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie das Führen von Kraftfahrzeugen vorerst untersagt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell