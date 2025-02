Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter brechen zwei Handwerkerfahrzeuge in Frankenforst auf

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (20.02.) wurde die Polizei zweimal in die Beethovenstraße im Stadtteil Frankenforst gerufen. Zwei Handwerkerfahrzeuge, die nur wenige Meter voneinander entfernt abgestellt waren, wurden durch unbekannte Täter aufgebrochen und durchsucht.

Ein Mitarbeiter einer Firma parkte seinen Firmenwagen der Marke Toyota am Mittwoch (19.02.) gegen 16:45 Uhr am Fahrbahnrand im Einmündungsbereich Beethovenstraße/Händelstraße. Als er am nächsten Morgen gegen 07:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er Beschädigungen an der Seitentür des Transporters feststellen. Die Ladefläche des Fahrzeuges wurde durchwühlt, sodass zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben zu entwendeten Gegenständen getätigt werden konnten. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird derzeit auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Nur wenige Meter von dieser Örtlichkeit entfernt, wurde ein zweiter Transporter der Marke Toyota aufgebrochen. Im nahezu identischen Zeitraum parkte der Mitarbeiter den Transporter in der Beethovenstraße Ecke Ernst-Reuter Straße. Auch in diesem Fall durchwühlten die Täter die Ladefläche des Transporters. Nach ersten Erkenntnissen wurden hier jedoch keine Gegenstände entwendet.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugenhinweisen zu diesen Taten. Sollten Sie zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen etwas Verdächtiges im Umkreis der Beethovenstraße bemerkt haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell