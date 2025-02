Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Unbekannte verschaffen sich unter Vorwand Zutritt in Wohnung

Overath (ots)

Am Mittwoch (19.02.) versuchten zwei unbekannte Tatverdächtige, ein Ehepaar in seiner Vilkerather Wohnung zu bestehlen. Als ihr Vorhaben auffiel, flüchteten sie. Bei dem Versuch, einen der Täter festzuhalten, wurde der Geschädigte leicht verletzt.

Gegen 11:30 Uhr hatte einer der Männer an der Wohnungstür des Ehepaares in einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße geklingelt. Nachdem die 66-jährige Bewohnerin die Tür geöffnet hatte, gab er sich als Spendensammler aus und betrat die Wohnung. In der Wohnung befand sich zudem der 67-jährige Ehemann. Nach einem kurzen Gespräch mit dem unbekannten Mann entdeckte der 67-Jährige im Nebenzimmer einen weiteren Unbekannten. Als er diesen ansprach, wollten die beiden Männer die Wohnung verlassen. Der Geschädigte versuchte noch, einen der beiden Männer aufzuhalten. Dieser riss sich jedoch los, wobei der Geschädigte leichte Verletzungen erlitt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Offenbar wurde nichts gestohlen.

Die beiden Männer wurden von den Geschädigten als "südländisch" und circa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen war von kräftiger Statur, etwa 160 bis 165 cm groß, hatte dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart und trug eine schwarze Lederjacke, einen grauen Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe. Der andere Mann war von schlanker Statur, circa 170 bis 175 cm groß, hatte dunkle kurze Haare, einen Schnurrbart und trug eine schwarze Winterjacke und eine schwarze Jeans.

Die Polizei fahndete nach den Männern, konnte diese aber nicht mehr antreffen. Das Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach bittet nun um Zeugenhinweise, welche unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen werden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell