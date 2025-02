Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid

Wermelskirchen - Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge

Burscheid / Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (19.02.), um kurz nach 07:00 Uhr, hat ein Besitzer eines Transporters einen versuchten Einbruch in sein Fahrzeug festgestellt. Das Handwerkerfahrzeug der Marke Fiat stand seit dem Vorabend (18.02.), gegen 20:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Eschhausener Straße in Burscheid-Hilgen.

Die bislang unbekannten Täter hebelten offenbar in der vorangegangenen Nacht an den Hecktüren zum Laderaum des Fahrzeugs, gelangten aber nicht hinein. Der Geschädigte hatte die Hecktüren mit einer Zusatzsicherung ausgestattet, die einen Diebstahl erfolgreich verhindern konnten. Es blieb somit beim Versuch. Der Sachschaden am Fahrzeug wird dennoch auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt und es wurde eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Am gleichen Morgen (19.02.) wurde die Polizei zur Straße Butscheider Berg in Wermelskirchen-Dabringhausen gerufen. Dort haben unbekannte Täter ebenfalls an einer Hecktür eines Handwerkerfahrzeugs gehebelt und dort erlangten sie Zugang zur Ladefläche eines Van der Marke Renault. Aus dem Fahrzeug, das am Vorabend (18.02.) um 18:00 Uhr abgestellt und verschlossen wurde, sind nach ersten Erkenntnissen sowohl Werkzeug als auch Maschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet worden. Auch in diesem Fall wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Wer möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld dieser beiden Tatorte beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell