POL-LM: +++ Verkehrsunfallflucht in Limburg +++ körperliche Auseinandersetzung bei Fußballspiel +++ Verkehrsunfälle mit Verletzten +++

1. Verkehrsunfallflucht

Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße 6

Freitag, 10.05.2024, 21 Uhr - 0 Uhr

Zur genannten Zeit stellte die Geschädigte ihren Pkw Renault auf einem der eingezeichneten Parkplätze ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange fest. Offensichtlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren gegen ihren Pkw gestoßen und hatte sich unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden.

2. Körperverletzung

Limburg-Offheim, Sportplatz Dietkircher Straße

Samstag, 11.05.2024, 17:15 Uhr

Kurz nach Schlusspfiff eines Jugendfußballspiels gerieten der Vater eines Spielers der Gastmannschaft sowie ein Betreuer des Heimvereins kurzzeitig körperlich aneinander. Verletzungen trug niemand davon. Bei Eintreffen einer Polizeistreife hatten sich die Gemüter bereits wieder beruhigt.

3. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

B 49 Gemarkung Limburg-Offheim

Sonntag, 12.05.2024, 01:55 Uhr

Eine 21jährige Autofahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis war unterwegs auf der B 49 in Fahrtrichtung Limburg, als sie aufgrund von Ablenkung auf den ihr vorausfahrenden Pkw auffuhr. Hierbei geriet das getroffene Fahrzeug einer Frau aus Elz ins Schleudern und prallte gegen die rechtsseitige Leitplanke. Die beiden Autofahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn der Bundesstraße musste zeitweilig für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die verunfallten Pkw wurden abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.500 EUR.

aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Weilburg:

1. Fahrradfahrer angefahren

Niedergasse in 35781 Weilburg

Unfallzeit: 11.05.2024 15:05 Uhr

(jab) Am Freitag, 11.05.2024, wurde in der Niedergasse in Weilburg ein Radfahrer von einem entgegenkommenden Pkw angefahren und dadurch leicht verletzt. Zur Unfallzeit gegen 15:05 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus dem Raum Mönchengladbach mit seinem Pkw die Niedergasse in Weilburg. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-jähriger Mann aus Weilburg die Niedergasse mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung. Als sich die beiden Fahrzeuge in gleicher Höhe befanden, kam es plötzlich zu einer Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Vorderreifen des Pkw, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog.

2. Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

L3281 Löhnberger Wald

Unfallzeit: 11.05.2024, 17:15 Uhr

(jab) Eine 28-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis befuhr am 11.05.2024 gegen 17:15 Uhr mit ihrem Nissan die L3281, aus Richtung Probbach her kommend, in Fahrtrichtung Löhnberg. Erste Ermittlungen legen nahe, dass die Fahrerin aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über ihren Pkw verloren hatte. Das Fahrzeug kam in der Folge von der Fahrbahn ab, überschlug sich und stieß frontal gegen einen Baum. Sowohl die Pkw-Fahrerin als auch ihr 38-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie jeweils stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 EUR geschätzt.

