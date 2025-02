Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Overath - Polizei stoppt zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Bergisch Gladbach / Overath (ots)

Gestern Abend (19.02.) fiel Polizeibeamten des Verkehrsdienstes gegen 20:30 Uhr ein schwarzer Mercedes auf, der die Bensberger Straße in Fahrtrichtung Hüttenstraße befuhr. Die Polizisten entschieden sich dazu, den Fahrer des Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten und zu kontrollieren.

Währenddessen nahmen die Polizisten einen starken Alkoholgeruch bei dem 70-jährigen Mercedes-Fahrer aus Bergisch Gladbach wahr. Darüber hinaus gab es diverse weitere Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum hinweisen. Die Beamten konfrontierten den Mann mit ihren Eindrücken und führten daraufhin einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis ergab einen Wert von rund 1,7 Promille.

Der Mann räumte den Alkoholkonsum ein und wurde zwecks einer Blutprobenentnahme zur nahegelegenen Polizeiwache gebracht, welche er im Anschluss wieder verlassen konnte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt.

Im Stadtteil Marialinden in Overath wurde eine weitere Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. In der Nacht zu Mittwoch führte ein 32-jähriger Overather gegen 04:00 Uhr sein Mofa der Marke Qianjiang unter dem Einfluss von Alkohol. Als die Polizisten den Fahrer an seiner Wohnanschrift mit diesem Verdacht konfrontierten, räumte auch er die Trunkenheitsfahrt ein.

Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Vortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme brachten ihn die Polizisten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell