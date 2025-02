POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorrad von Parkfläche entwendet

Overath (ots) - Am Mittwoch (19.02.) versuchten zwei unbekannte Tatverdächtige, ein Ehepaar in seiner Vilkerather Wohnung zu bestehlen. Als ihr Vorhaben auffiel, flüchteten sie. Bei dem Versuch, einen der Täter festzuhalten, wurde der Geschädigte leicht verletzt. Gegen 11:30 Uhr hatte einer der Männer an der Wohnungstür des Ehepaares in einem Mehrfamilienhaus an ...

mehr