Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei wird zu zwei Wohnungseinbrüchen gerufen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (20.02.) ist die Polizei aufgrund eines Einbruchs nach Bensberg gerufen worden. In der Nähe eines Golfplatzes sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingedrungen, indem sie ein Fenster aufgehebelt haben. Am Morgen des Vortages (19.02.) soll das betroffene Fenster noch unbeschädigt gewesen sein. Offenbar wurde nichts entwendet und der Sachschaden wird lediglich auf wenige hundert Euro geschätzt.

Am Abend des gleichen Tages (20.02.), zwischen 17:45 Uhr und 19:40 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung in Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Philipp-Straße eingebrochen. Die Täter sind nach ersten Erkenntnissen auf den Balkon der Wohnung geklettert und haben die Balkontür aufgehebelt. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten lediglich einen geringen Bargeldbetrag.

An beiden Tatorten wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Wenn Sie eine kostenfreie, unverbindliche technische Beratung zum Einbruchschutz wünschen, melden Sie sich gerne bei unseren Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter Tel. 02202 205-444. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell