Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter räuberischer Diebstahl in Lebensmittelmarkt

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend gegen 23:25 Uhr konnte durch den 32-jährigen Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Im Franzosengewann" eine männliche Person beobachtet werden, wie dieser mehrere Artikel unter seiner Jacke und in der Handtasche versteckte. Im Anschluss passierte der 33-Jährige den Kassenbereich und bezahlte hierbei nur einen Teil der Ware. Als der 33-Jährige von dem Ladendetektiv darauf angesprochen wurde, versuchte der Mann zu flüchten. Dem 32-Jährigen gelang es jedoch, den Mann am Oberkörper festzuhalten, wurde jedoch von ihm weggestoßen. Nach einem erneuten Fluchtversuch gelang es dem Ladendetektiv, den 33-Jährigen wieder einzuholen und erneut festzuhalten. Während des Handgemenges fielen beide zu Boden. Da sich der 33-Jährige weiterhin gegen die Fixierung wehrte, eilte ein Zeuge zur Hilfe und unterstützte den Detektiv. Mithilfe des Zeugen konnte der 33-Jährige für die Anzeigenaufnahme in die Büroräumlichkeiten gebracht werden. Durch die Auseinandersetzung wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Die daraufhin hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd haben die Ermittlungen wegen des versuchten räuberischen Diebstahls gegen den 33-Jährigen aufgenommen.

