Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von Unbekannten überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine 48-jährige Frau wurde am Dienstagabend von zwei unbekannten Tätern im Stadtteil Rheinau überfallen.

Die Frau verließ gegen 17.45 Uhr an der Haltestelle "Karlsplatz" die Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Bahnhof Rheinau und lief die Treppe der dortigen Unterführung hinunter. Als sie in der Unterführung an zwei Männern vorbeigelaufen war, die sich dort aufhielten, griff einer der Männer mit erheblichem Kraftaufwand nach der Tasche der 48-Jährigen. Da die Geschädigte ihre Tasche jedoch festhielt, wurde sie zu Boden gerissen und stürzte, wodurch sie sich Verletzungen an beiden Knien zuzog. Anschließend wurde sie von einem der Täter mehrere Meter über den Boden geschleift, bis sie die Tasche schließlich losließ. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Mannheim-Pfingstberg.

Zur Behandlung ihrer Verletzungen musste die 48-jährige Frau in ein Krankenhaus gebracht werden .

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Männlich - Ca. 185 cm groß - Dünne Statur - Schwarze Oberbekleidung - Vermutlich Kapuze über den Kopf gezogen

Täter 2:

- Männlich - Ca. 175 cm groß - Schwarz gekleidet

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell