POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit vier Beteiligten - 17.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5931385 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5931623) ereignete sich am Montagvormittag gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bergheimer Straße Ecke Mittermaierstraße. Ein 53-Jähriger war mit einem Hyundai auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz ...

mehr