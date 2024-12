Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar- Kreis: Unfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 43.000 Euro

Neckargemünd (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, kollidiert ein 54-jähriger Alfa Romeo-Fahrer mit drei am rechten Straßenrand geparkten Fahrzeugen in der Bahnhofstraße, als er in Richtung Neckargemünder Altstadt fuhr.

Der 54-Jährige kam in einer leichten Linkskurve, aus bisher unerklärter Ursache, zu weit auf den rechten Fahrbahnrand und streifte hier zunächst einen Audi eines 45-Jährigen. Anschließend prallte der 54-jährige Autofahrer an einen dahinterstehenden Skoda eines 40-Jährigen. Durch diesen Aufprall geriet der Alfa Romeo ins Schleudern und bleibt nach einer kleinen Drehung am Heck eines ebenfalls dort abgepackten LKWs zum Stehen.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, von circa 43.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand, jedoch war keines der beteiligten Autos, bis auf der LKW, mehr fahrbereit. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Neckargemünd aufgenommen.

